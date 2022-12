Sharon Stone vuelve a estar 'disponible' para el amor

La atractiva Sharon Stone tuvo que salir hace unos días a la palestra mediática para negar un supuesto idilio con Antonio Banderas, pero en su momento prefirió no decir abiertamente que, en vez de disfrutar de la soltería, estaba deseando volver al mercado sentimental para encontrar a la pareja de sus sueños. Por eso mismo, la carismática actriz ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos para avisar al mundo de que está "disponible" para conocer a un hombre que le haga "feliz" y, sobre todo, que sea capaz de entenderse con sus tres hijos.

"Siempre he estado abierta al amor y dispuesta a conocer a otras personas, lo que pasa es que cuando mis hijos eran más pequeños, creo que no procedía llenar mi casa de extraños que les pudieran dejar algo confundidos. Ahora que son más mayores y saben que su madre necesita sentirse querida y deseada, vuelvo a estar disponible y con muchas ganas de conocer a quien pueda hacerme feliz", se sinceró la estrella al presentador Mario Lopez en su programa del canal Extra, antes de recalcar que sus pequeños Roan (13), Laird (8) y Quinn (7) siempre ocuparán un lugar primordial en su vida.

"Aun así, debo ser muy cauta a la hora de conocer gente, porque ante todo quiero que mis hijos vivan en un ambiente de estabilidad. En su momento me pareció poco adecuado tener que explicarles quién era este o quién era el otro, así que me decanté por quedarme sola hasta que pudiera encontrar a una persona con la que mantener una relación seria y duradera", añadió.

Aunque la intérprete se ha visto arropada en todo momento por sus muchos amigos para combatir determinados momentos de soledad, parece poco probable que vaya a pedir consejo sentimental al citado Banderas o a su ya exmujer Melanie Griffith, teniendo en cuenta que su matrimonio de 18 años se ha derrumbado en cuestión de meses fruto de unos desencuentros cada vez más intensos.

"Antonio es un hermano para mí y Melanie ha estado conmigo durante todos y cada uno de los nacimientos de mis tres hijos. Son mi familia y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos por el apoyo que siempre me han dado. Por eso me parece que las informaciones que se han publicado sobre nosotros son obscenas, poco amables y, desde luego, no tienen fundamento alguno", aseguraba la actriz al diario Daily Mail para desmentir las noticias sobre su hipotética aventura amorosa con el intérprete malagueño.