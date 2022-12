Sharon Stone se disgustó al ver su cruce de piernas en 'Bajos instintos'

Después de comprobar que parte de sus zonas más íntimas quedaron a la vista durante el famoso cruce de piernas que protagoniza en 'Instinto básico', Sharon Stone se sintió tan enojada con el director de la cinta, Paul Verhoeven, que no dudó en propinarle un bofetón tras asistir al estreno oficial de la película.

"Recuerdo que cuando estábamos rodando esa escena, el director me dijo que se veía mi ropa interior cuando cruzaba las piernas, así que me pidió que me la quitara. Yo me mostré reacia pero al final accedí porque me aseguró que no se vería nada. Por aquel entonces no existía la alta definición así que cuando yo misma vi esa escena después de rodarla en una pantalla pequeña, no se apreciaba nada. Pero cuando más tarde la vi durante el estreno, me quedé en estado de shock y cuando acabó la película, le di un bofetón", reveló la estrella de Hollywood a su paso por el programa de televisión estadounidense 'The Talk'.

Publicidad

A pesar de su enfado, Sharon Stone coincide ahora en que su famosa pose se identificaba a la perfección con el personaje que llevó a cabo en el filme, Catherine Tramell.

"La verdad es que esa escena refleja bastante cómo es mi personaje. Pero si yo hubiera sido la directora en ese momento, habría tenido la cortesía de enseñar la escena a la actriz antes de estrenar la película. Aun así, creo que habría accedido a que la dejaran tal y como se acabó mostrando en el cine", matizó.

Por: Bang Showbiz