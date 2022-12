Sharon Osbourne daría una 'buena bofetada' a Justin Bieber

Después de manejar la carrera musical de su polémico marido Ozzy Osbourne durante más de 30 años, no es de extrañar que Sharon Osbourne considere el comportamiento del problemático Justin Bieber algo no más grave que cualquier otra rabieta adolescente que se resolvería fácilmente con una "buena bofetada".

"Justin necesita una buena bofetada, eso es todo. El problema es que está rodeado de la gente equivocada y de lameculos. Tengo claro lo que yo le diría: 'Mete tu delgaducho cu** en el estudio y no salgas hasta que hayas hecho algo de provecho'", aseguró al periódico Daily Mirror.

Sharon cree que la música del canadiense es "pop prescindible" y que tendría que demostrar su talento antes de llevar la "vida de excesos" de las grandes leyendas del rock.

Pero Sharon no solo la emprende con otros, también es capaz de utilizar su afilada lengua para criticarse a sí misma, admitiendo que la cirugía cosmética ha terminado por hacerla parecer un villano de cómic.

"Hace un par de años me puse delante del espejo y me di cuenta de mi error. Pensé: 'Dios mío, parece que estoy hecha de plástico'. Y era cierto, me veía en las entrevistas de televisión y me daba cuenta de que me parecía al Joker de Batman", confesó.