Sharon Osbourne busca novio en internet a su hija Kelly

La popular Kelly Osbourne, hija de Ozzy y Sharon Osbourne, no parece tener suerte a la hora de encontrar el amor. Tras romper su compromiso con Matthew Mosshart en enero de 2014 mantuvo un breve romance con el modelo Ricki Hall, pero nada ha llegado a cuajar, por eso su madre está decidida a encontrarle novio y ya ha estado buscando candidatos por internet.

"Kelly se va a poner como loca cuando se entere. No necesita que le recuerden que está soltera, y especialmente que sea su madre la que lo haga. Solía bromear sobre ello, pero se le está pasando el arroz", contó una fuente a la edición estadounidense de la revista OK!

La estrella de 31 años ya antes había justificado su soltería comentando que los hombres de su edad la encontraban "intimidante".

"Me encanta cómo los medios hacen que parezca que tengo una vida sexual plena. Pero lo único que hay en mi vagina son telarañas. Reconozco que soy intimidante, no hay nadie de mi edad que no me tenga miedo, y no me gusta salir con chicos más jóvenes. Y tampoco estoy lista para maduritos. Simplemente estoy tomándome un tiempo de descanso, me estoy centrando más en mi trabajo", contaba en el programa 'The Real'.