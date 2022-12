Shannon de Lima no se olvida de felicitar a los gemelos de Jennifer Lopez

La modelo venezolana Shannon de Lima no quiso olvidarse de felicitar a los gemelos Max y Emme, fruto del fallido matrimonio de su marido Marc Anthony con Jennifer Lopez, por su séptimo cumpleaños este domingo recordándoles lo mucho que los quieren tanto ella como su famoso padre.

"Feliz cumpleaños a Max y Emme. ¡Os queremos muchísimo chicos!", escribió la flamante mujer de Marc en su cuenta de Twitter.

Por su parte, los padres de los pequeños demostraron una vez más la cordial relación que mantienen a día de hoy por el bien de sus pequeños celebrando una fiesta adelantada este sábado, ya que la mayor parte del domingo de Jennifer estuvo ocupado por los preparativos para acudir a la gala de los Óscar celebrada en Los Ángeles.

"¡Es momento de fiesta! Feliz séptimo cumpleaños a los Coconuts. Estos dos sí que saben cómo pasárselo bien", aseguró la cantante en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía posando muy sonriente junto a Marc y sus dos hijos.

Desde que decidieran seguir caminos separados en 2011, tanto Jennifer como Marc -quien contrajo matrimonio con Shannon el pasado mes de noviembre- han convertido el cuidado de sus gemelos en su principal prioridad y en la razón para continuar apoyándose mutuamente.

"Marc y yo somos muy buenos amigos, nos apoyamos mucho. Creo que es mi responsabilidad como madre dejarles saber que su padre les quiere mucho cuando él no está, porque esa es la duda que les asalta cuando no le tienen cerca o cuando no le ven. Es mi trabajo hacerlo, lo mismo que es el suyo decirles cuando yo no estoy: 'Mamá está trabajando y os quiere mucho'", explicaba la intérprete en una entrevista a HuffPost Live.

Por: Bang Showbiz