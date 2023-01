Shannen Doherty confiesa sentirse 'muy asustada' en su primera sesión de radioterapia

La actriz Shannen Doherty se sometió este lunes a su primera sesión de radioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en febrero de 2015. Una vez más, la intérprete de la serie 'Embrujadas' ha querido compartir un momento tan delicado con todos sus seguidores de las redes sociales, a quienes ha confesado que estaba mucho más asustada en el momento de comenzar la sesión que en las anteriores ocasiones en las que se sometió a quimioterapia.

"Primer día de radioterapia. Parece que estoy a punto de salir corriendo, lo cual es bastante cierto. La radiación me asusta mucho. Está relacionado con todo eso de no poder ver el láser o el tratamiento, y con tener una máquina que se mueve alrededor de tu cuerpo, eso me asusta. Estoy segura de que me acostumbraré, pero por ahora... lo odio", reconoció la actriz en su cuenta de Instagram, donde también publicó una fotografía en la que se la ve con la bata de hospital lista para comenzar su tratamiento junto a los hashtags: #radioterapia #los lunes de radioterapia son un asco y #sigo luchando como una chica.

Por otra parte, Shannen está a punto de concluir su tratamiento de quimioterapia, que comenzó el pasado julio. Aunque la estrella televisiva ha tratado de afrontar con valentía su enfermedad, también ha tenido sus momentos de flaqueza que no ha querido ocultar al público.