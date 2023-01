Shane Warne cree que la raza humana fue creada por extraterrestres

El exprometido de la actriz Elizabeth Hurley, Shane Warne, está convencido de que los extraterrestres experimentaron con los monos para crear la raza humana.

"Si evolucionamos de los monos, ¿entonces por qué ellos no han evolucionado? Pues por lo que estoy diciendo: alienígenas. Venimos de los alienígenas... Sean del planeta que sean, decidieron que iban a empezar una nueva vida aquí en la Tierra y a estudiarnos. Puede que convirtieran unos cuantos monos en seres humanos y dijeran: 'Sí, funciona'", dijo en la versión australiana del reality 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!' a una de sus compañeras de programa, la exbailarina británica Bonnie Lythgoe.

Cuando Bonnie le preguntó más acerca de su teoría, el ex jugador de cricket añadió: "Mira esas pirámides, Bonnie. No podrías hacerlas. No podrías alzar esos grandes bloques y colocarlos perfectamente simétricos... no podrías hacerlo. Así que, ¿quién lo hizo? Los alienígenas".

Desde que entró en el programa, Shane ha compartido mucho con sus compañeros, incluida una de las razones por las que fracasó su relación con Elizabeth.

"Es difícil para tu nueva pareja que tengas una buena relación con tus ex. Elizabeth era muy amiga de Hugh [Grant], es su mejor amigo. Cuando yo volvía a Australia, si ella no se iba de Londres, él pasaba el fin de semana en casa. Y yo le decía: 'Dile que venga cuando este yo ahí. Conozco a Hugh desde hace más tiempo que a ti, así que dile que venga'. Pero ella me contestaba: 'Oh no, se siente incómodo'", explicaba hace unos días en el reality.