Shakira y Rihanna se alejan de su imagen de divas

Pese a la sofisticación que irradiaba el vestuario y el escenario del ardiente videoclip que protagonizaron a principios de año, 'Can't Remember To Forget You', Shakira y Rihanna demostraron en la intimidad del set de grabación que son dos artistas mucho más "sencillas" de lo que podría pensar la opinión pública, ya que ambas se comportaron como dos "amigas" que querían disfrutar con espontaneidad de su pasión compartida por la música.

"Sé que mucha gente puede pensar que la combinación de dos estrellas del pop en el mismo vídeo solo puede dar como resultado una gran dosis de divismo, pero la verdad es que esa imagen no se corresponde con la realidad. Nos divertimos muchísimo y juntas regresamos de alguna forma a nuestra etapa más alocada. En el fondo no dejamos de ser dos chicas sencillas que vienen de ciudades pequeñas del Caribe, personas que sabemos perfectamente cómo mantener los pies en la tierra", aseguró Shakira a la revista Ocean Drive.

Publicidad

Aunque la intérprete colombiana prefiere resaltar las similitudes que existen entre ella y su buena amiga barbadense, lo cierto es que sus trayectorias personales no podrían ser más diferentes. Mientras que Rihanna sigue debatiéndose entre la idea de seguir cultivando su estrecha amistad con el rapero Drake o retomar su conflictiva relación con Chris Brown -quien podría volver a prisión por incumplir los términos de su libertad condicional, relacionada con la paliza que propinó a la artista en 2009- Shakira lleva varios años de estabilidad emocional gracias a su sólido romance con el futbolista Gerard Piqué y al hijo que tienen en común, una etapa enriquecedora que ha transformado por completo su existencia.

"Desde que soy madre, todo en mi vida ha cambiado a mejor. Todo lo que hago en mi vida cotidiana se ve influido por las previsiones de futuro, por la forma en que preparo a mi hijo para que sea independiente y feliz cuando llegue el día en que tenga que tomar sus propias decisiones. Pero eso tampoco me distrae del presente y de las maravillosas experiencias que vivo todos los días con mi pareja y mi hijo", reflexionó la sudamericana en la misma entrevista.

En lo que sí parecen coincidir Shakira y Rihanna es en la expectación que siempre generan sus proyectos profesionales, ya que ambas viven una época dorada en el plano musical que, entre otras cosas, se ha visto reflejada en los más de 100 millones de visitas que acumuló su mencionado videoclip en la plataforma YouTube. Pero ambas tampoco han dejado de promocionar con tesón sus dos nuevos sencillos, 'Monster' en el caso de Rihanna -canción que interpretó en los pasados MTV Movie Awards- y 'Empire' en el lado de Shakira, un tema con el que causó sensación durante una reciente actuación en la edición estadounidense de 'La Voz'.