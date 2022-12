Shakira y Piqué lloraron escuchando a Maná

El líder del grupo mexicano Maná supo que tenía entre manos todo un éxito cuando la cantante Shakira le llamó personalmente para decirle que aceptaría colaborar con él en su sencillo 'Mi verdad' porque había logrado conmoverla hasta las lágrimas. Si bien la emotiva reacción de la colombiana podría atribuirse a su estado -en aquel momento estaba aún embarazada de su segundo hijo, Sasha (3 semanas)-, quien no tiene ninguna excusa es su pareja Gerard Piqué, que también acabó llorando tras escuchar la canción.

"Le envié el tema porque ella estaba en Barcelona, la escuchó y me llamó para decirme: 'Es genial, estaba llorando con mi marido, Gerard'. Y sí que sentí que Shakira cantaba la canción desde el corazón, que era algo muy profundo para ella", explicó Fher Olvera a la revista Billboard.

La colaboración de Maná y Shakira ha demostrado ser todo un acierto teniendo en cuenta que debutó directamente en el número 1 de la lista de éxitos de Billboard, acabando de paso con el reinado de 41 semanas de Enrique Iglesias gracias a 'Bailando'.

Sin embargo, la cantante no está participando en la promoción de la canción, ya que actualmente se encuentra recluida en su casa de Barcelona para disfrutar de las primeras semanas de vida de su recién nacido, las cuales está consiguiendo afrontar con mucha más calma que cuando nació su hijo Milan (3).

"En mi segundo embarazo, como muchas otras madres, me sentía más segura. Las preguntas que me quitaban el sueño la primera vez ya no me provocaban tanta inquietud, y ahora tengo más perspectiva sobre lo que, a fin de cuentas, es importante", aseguraba la estrella de la música en una entrada de su blog personal.