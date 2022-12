Shakira se refugia en el campo ante los rumores de embarazo

Tras lucir un ajustado vestido diseñado para disimular estratégicamente su abdomen durante la clausura del Mundial de Brasil, la cantante Shakira se ha convertido en el centro de todas las miradas debido a las especulaciones que apuntan a que estaría embarazada de tres meses del que sería su segundo hijo junto al futbolista Gerard Piqué.

Así que, en un intento por alejarse de la abrumadora atención mediática, el clan Piqué-Mebarak ha decidido refugiarse durante unos días en el campo para disfrutar de un más que merecido descanso antes de retomar sus respectivas agendas profesionales.

Publicidad

"¡Disfrutando del campo!", escribió en su cuenta de Instagram Gerard Piqué, quien ha querido compartir con sus numerosos seguidores la idílica escapada familiar a través de una imagen en la que es imposible apreciar si la estilizada figura de Shakira ya habría comenzado a mostrar signos evidentes de una progresiva transformación.

Aunque ni el defensa catalán ni la artista se han pronunciado todavía acerca de una hipotética ampliación de su familia, de confirmarse la noticia Shakira tendría una oportunidad perfecta para cumplir sus planes de formar su propio "equipo de fútbol" junto a Piqué, dándole de paso varios compañeros de juegos a su primogénito Milan (1).

"Si no fuese por mis proyectos profesionales, me encantaría quedarme embarazada otra vez. Me gustaría tener ocho o nueve niños con Gerard, ¡nuestro propio equipo de fútbol!", aseguraba la cantante en una entrevista para el número de abril de la revista Latina.