Shakira se llevará a Milan de gira por el mundo

"Todavía no sé cuándo va a suceder mi gira porque aún estoy trabajando en mi nuevo álbum y tengo otra temporada más en 'La Voz' estadounidense pero sí que tengo muchas ganas de salir de gira y esta vez me va a tener que acompañar alguien muy especial: mi niño", reveló la colombiana al canal VEVO de la plataforma Youtube.

Esta no será la primera vez que el pequeño Milan se vea arrastrado por los compromisos de la estrella latina ya que, con tan solo un año de edad, la ha acompañado en la mayoría de sus viajes: al plató del programa 'La Voz' en Los Ángeles, a presenciar los partidos que Piqué disputó hace unos meses en Brasil con la selección española e incluso a los diferentes estudios de grabación donde la artista ha preparado su nuevo trabajo -en Barcelona, Francia, Londres y Estados Unidos.

"Mi hijo siempre me va a acompañar porque no lo voy a dejar atrás. Así que tendré que buscar el momento adecuado porque Milan todavía es muy bebecito y tengo que buscar la fecha que nos venga mejor", añadió la intérprete al mismo medio.

Del que sí que tendrá que prescindir es de Piqué , cuyo calendario futbolístico no le permite tener muchos días libres.

"El que no puede viajar es Gerard así que vamos a intentar ver cómo podemos llevar a cabo todo porque es un poco complicado. Es difícil ser madre y al mismo tiempo salir de gira. Pero bueno, estoy convencida de que tiene que haber alguna fórmula para poder compaginar todo", aseguró.

Por: Bang Shwobiz