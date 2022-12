Shakira recuerda que en el Mundial pasado conoció al amor de su vida

Desde que se anunciara oficialmente que Shakira volvería a subirse a un escenario para decir adiós al torneo futbolístico más importante del mundo, la estrella del pop no ha podido disimular el entusiasmo que le invade ante la oportunidad de interpretar su exitoso tema 'La La La (Brasil 2014)' en un estadio tan mítico como el Maracaná (Río de Janeiro), minutos antes de que dé comienzo la gran final del Mundial de Brasil.

Sin embargo, más allá de la pasión por el deporte rey que siempre le ha caracterizado, intensificada quizás por su idílica relación sentimental con el defensa catalán Gerard Piqué, la artista colombiana asegura que el vínculo tan especial que mantiene con el fútbol se explica también por las circunstancias en las que se forjó el envidiable romance que, con el tiempo, derivaría en su primera experiencia maternal.

"La Copa del Mundo tiene un significado muy personal para mí. Esta será mi tercera actuación consecutiva en una final y tengo que decir que el Mundial de 2010 [celebrado en Sudáfrica] cambió mi vida para siempre. Allí empezó mi historia de amor y ahora tengo a mi hijo Milan viendo los partidos aquí a mi lado", reza el comunicado emitido por la cantante y publicado en la página oficial de la Fifa.

La relación tan estrecha que existe entre su vida sentimental y el mundo del deporte se puso de manifiesto hace escasos días durante las agradables vacaciones en Cancún (México) que compartió con el padre de su hijo, una estancia que además de servir a los dos enamorados para recuperar el tiempo perdido durante las primeras semanas de competición, seguramente habrá permitido a Shakira sacudirse los nervios previos a la esperada actuación que protagonizará este próximo 13 de julio.

Sin embargo, por el momento la diva sudamericana solo ha querido transmitir "alegría" y todo su agradecimiento a todos aquellos fans que han hecho de 'La La La' una de las canciones más populares del verano y, sobre todo, el tema que ha logrado relegar a un segundo plano a la todopoderosa Jennifer Lopez y a su sencillo 'We Are One (Ole Ola)', concebido inicialmente como principal himno mundialista.

"¡Muchas gracias por su apoyo! Voy a cantar en la clausura del Mundial y no podría sentir más alegría ante la idea de volver a estar con vosotros. Ustedes son los que me han llevado hasta ahí, les estaré eternamente agradecida", escribía en su perfil de Twitter.

