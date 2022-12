Shakira reclama cerca de 3 millones de dólares a Antonio de la Rúa

La batalla judicial y el intercambio de acusaciones entre los que fueron pareja durante 11 años parece no haber llegado a su fin, ya que ahora Shakira ha interpuesto una demanda contra su expareja y antiguo representante Antonio de la Rúa alegando que este gastó cerca de un millón de dólares en fiestas y viajes de su dinero y sin su consentimiento, cuando ya no mantenían una relación sentimental, según informaron fuentes cercanas a la cantante al periódico Buenos Aires Herald.

"(Antonio de la Rúa) estuvo usando la tarjeta de crédito personal de Shakira para pagar viajes a París con su actual pareja, al igual que noches de fiesta en Ibiza y otros lugares", declaró el portavoz de la cantante al mismo medio.

Además de disponer del dinero de Shakira, Antonio de la Rúa también habría retirado de las cuentas bancarias que un día gestionó otros dos millones de dólares sin el consentimiento de la colombiana, algo que hizo para adquirir un yate valorado en 200.000 dólares. En la demanda interpuesta por Shakira se reclamarían también esas cantidades.

"Sacó dos millones de dólares de su cuenta personal sin permiso para financiar la compra de un yate. No volvió a haber rastro de ese dinero", añadió el informante.

Esta demanda, que se espera sea tramitada por la jurisdicción de Bahamas, podría ser la reacción de Shakira a las recientes declaraciones de Antonio, quien, tras su derrota judicial el primero de agosto en el Tribunal Superior de Los Ángeles, afirmaba que tenía planeado seguir adelante con sus acciones legales contra la popular cantante.

"Ahora tengo que decidir si apelo en Los Ángeles o acepto lo que propone Shakira, que el juicio se celebre en Bahamas o Colombia. Este proceso es muy largo y estamos en la primera etapa: elegir la jurisdicción. El juez de Los Ángeles no ha dicho que no tenga derecho sobre los activos de Shakira, sino que prefiere que sea otra jurisdicción la que lleve el caso al tratarse de dos personas no residentes en la ciudad", aseguraba De la Rúa en una entrevista concedida a la emisora W Radio.

Antonio también emprendió acciones legales contra la artista en Suiza y Nueva York, pero ambos intentos fueron desestimados por los respectivos tribunales.

La decisión judicial supuso una buena noticia para Shakira quien expresaba su felicidad por que todo hubiera llegado a su fin, algo que contrasta quizá con esta última demanda presentada por la artista.

"Estoy muy agradecida por que los tribunales no hayan permitido que estos juicios sin fundamento prosperen. Yo he seguido adelante con mi vida, estoy en un momento feliz y espero que este acoso haya llegado a su fin", se podía leer en el comunicado que enviaba la artista colombiana hace tan solo dos semanas.

Por: Bang Showbiz