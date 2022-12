Shakira nunca habría triunfado en 'La Voz'

La artista colombiana se ha convertido sin duda alguna en una de las coaches más populares de todas las ediciones del concurso musical 'La Voz', pero haciendo gala una vez más de su carácter humilde, la propia Shakira ha dejado claro que, en el caso de haber participado como concursante en los inicios de su carrera musical, habría sido eliminada fulminantemente en la primera semana de programa por culpa de su falta de talento natural.

"Estoy convencida de que si me hubiera animado a formar parte de esta experiencia como concursante hace 20 años cuando estaba empezando, me habrían expulsado a la primera de cambio. Triunfar en un programa como 'La Voz' es muy duro y requiere de los concursantes un nivel de profesionalidad que yo no tenía en esa época. Me ha llevado mucho tiempo pulir mi estilo, evolucionar como artista y suplir la falta de talento natural a base de trabajo duro. En este concurso, los aspirantes no tienen varios años como yo para mejorar, y deben demostrar lo que valen de forma inmediata. Es muy estresante", aseguró la estrella de la música en una entrevista al programa 'Today Show', del canal estadounidense NBC.

Sin embargo, en la actualidad Shakira no solo puede presumir de ser una de las artistas que más expectación genera a nivel mundial -como han demostrado las astronómicas cifras de ventas de su último disco-, sino que también ha sido capaz de exhibir ante el público estadounidense sus grandes dotes para la actuación en directo. Así, la diva de la música protagonizó recientemente un triunfal dueto junto a su amigo Blake Shelton -compañero en la versión estadounidense de 'La Voz'- durante los premios de la música country en Estados Unidos, un número musical que dejó "encantada" a la intérprete sudamericana.

"Me ha encantado subir al escenario contigo esta noche, Blake, y creo que dejamos a todo el mundo boquiabierto tras cantar 'Medicine' [el nuevo sencillo del artista]. ¡Eres el mejor!", le dirigía a su compañero a través de su perfil de Twitter.

Pero el paso de Shakira por la televisión estadounidense no se ha traducido únicamente en alegrías, teniendo en cuenta que no han dejado de surgir rumores sobre los celos que sentiría su pareja, el futbolista Gerard Piqué, por la buena química que su chica derrocha en el programa con el también coach Adam Levine, unas habladurías de las que la cantante prefiere mantenerse al margen.