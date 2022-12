Shakira no logra componer canciones por culpa del himno del Barça

Para la cantante Shakira se ha convertido en un verdadero desafío conseguir plasmar las melodías que le vienen a la mente en sus momentos de inspiración por culpa de sus hijos, que siempre consiguen distraerla con sus travesuras en el momento más inoportuno, tal y como hizo recientemente el pequeño Milan (2) -fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué- cuando se puso a cantar a todo pulmón el himno del Barça mientras su famosa madre intentaba tomar nota de una idea para una canción y conducir al mismo tiempo.

"La última vez que intenté hacer una canción estaba en el coche con Milan. Se me ocurrió una melodía y él estaba cantando el himno del Barça a gritos, así que tuve que parar y memorizar la melodía hasta que llegamos a casa. Al final, llegué y nada: se me fue la inspiración. Imagínate, empecé a cantar en el coche, grabando con mi teléfono una melodía y quedó grabado el himno del Barça... No hubo manera. Es un problema que tengo ahora, cómo hacer música y criar a mis hijos al mismo tiempo. Pero es un buen problema para tener, no me quejo", confesó la colombiana en una entrevista telefónica con el periódico argentino Clarín.

Pero en el fondo a la intérprete -madre también de Sasha (6 meses) con Piqué- no le importa tener que enfrentarse a las dificultades propias de toda madre trabajadora, aunque reconoce que los ratos en los que sus suegros, Joan y Montserrat, se hacen cargo de sus pequeños suponen todo un respiro.

"Hace tres años que no hago yoga ni medito. Y no tengo ni un solo momento de verdadera soledad. Solo respiro cuando vienen mis suegros y se llevan a los niños. Ellos me salvan la vida de vez en cuando, pero si no, no. La verdad es que soy una madre a la que le gusta estar encima de mis niños, de su educación", añadió.