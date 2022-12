Shakira inspira a las comunidades más humildes de la India

El éxito planetario del que disfruta estos días el último sencillo de Shakira, 'La La La (Brasil 2014)' -uno de los temas oficiales del Mundial de Brasil- no solo se extiende a los admiradores de la diva y a todos aquellos que viven con pasión incontrolable el torneo futbolístico por excelencia, sino que el bailable sencillo ha resultado muy útil a unos jóvenes artistas del estado de Kerala (India) para poner banda sonora a un vídeo que refleja el impacto que el deporte rey está teniendo en algunas de sus áreas más desfavorecidas.

Además de retratar las precarias condiciones de vida en las que están sumidos sus habitantes, Jayan Mohan y Dijo Devassy se han propuesto destacar en su pieza audiovisual la "alegría" y el "entusiasmo" que les invaden actualmente gracias al fútbol y, por supuesto, también a la visión tan optimista del juego que ofrece Shakira con las idílicas letras de la canción: una combinación explosiva que, ante todo, demuestra que los valores del deporte son capaces de eclipsar temporalmente los problemas de la vida cotidiana.

"Ahora mismo estamos dominados por el fútbol, se habla de este deporte en todos los rincones del mundo y se nota que a la gente le cambia el carácter cuando sigue con atención todo lo que pasa en el Mundial. Por eso queríamos mostrar a la gente cómo ha cambiado nuestra región desde que empezara el torneo, la alegría y el entusiasmo que sienten nuestros vecinos, la armonía que se respira y que tan bien transmite la canción de Shakira", reflexionó el realizador Jayan Mohan al diario The New Indian Express, haciendo hincapié en que el hecho de que la selección india no participe no es obstáculo para que la gente haya acabado hipnotizada por el balompié.

Es posible que Shakira no se haya percatado todavía de la positiva influencia que ejerce su música en el seno de algunas poblaciones remotas, pero no cabe duda de que la estrella se sentirá muy halagada en cuanto compruebe que el mensaje de superación y de tolerancia entre los pueblos del mundo que define su sencillo ha calado en personas de todo tipo y condición.

No obstante, la estrella lleva siendo testigo directo de las emociones diversas que genera el fútbol desde el primer día de competición, gracias a una curiosa iniciativa en las redes sociales que ha llevado a sus seguidores a enviarle fotografías que les retratan disfrutando al máximo del Mundial y apoyando a sus respectivos equipos.

"Seguid enviándome imágenes en las que se aprecie cuánto os gusta el fútbol y cuánto queréis a vuestros países. ¡Me encanta veros pasarlo tan bien!", escribía Shakira en su perfil de Twitter.