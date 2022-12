Shakira está feliz por la clasificación de Colombia al Mundial 2014

Plagar su perfil de las redes sociales con anécdotas de la vida diaria parece haberse convertido en una de las grandes aficiones de Shakira en los últimos tiempos, ya que en los ratos libres que le deja la producción de su esperado nuevo disco la diva del pop se ha presentado ante los internautas jugando al tenis, ensayando para la multitudinaria actuación que ofreció el fin de semana en Nueva York y, por si no fuera suficiente, generando algún que otro momento de tensión con su amado Gerard Piqué -padre de su hijo Milan- sobre temas futbolísticos que implican una gran rivalidad nacional.

"¡Esa es mi gran Colombia! En la final del Mundial tendremos un Colombia-España, ¿no creéis?", publicó una orgullosa Shakira para celebrar la clasificación de su selección para la próxima Copa Mundial de Brasil 2014 y, asimismo, para incomodar su esposo futbolista del FC Barcelona.

El fútbol constituye precisamente el factor que ha provocado que la feliz pareja no se haya prodigado demasiado en la crónica social durante las últimas semanas, ya que el deportista catalán se encuentra completamente inmerso en la temporada regular de su club y, al mismo tiempo, cumpliendo sus últimos compromisos con la selección española: una etapa de gran actividad profesional que Shakira ha aprovechado para trasladarse temporalmente a Estados Unidos para finiquitar su próximo trabajo discográfico.

La estrella colombiana no ha podido evitar compartir en las redes sociales uno de los hallazgos más sorprendentes que ha podido encontrar en un restaurante de comida oriental, en concreto una premonitoria galleta de la suerte cuyo mensaje coincide exactamente con una de las letras más reconocibles de su carrera musical. Entendido como un homenaje a su filosofía de vida, Shakira no ha tenido reparo en afirmar que semejante obsequio no puede ser fruto de la mera casualidad.

"Después de la lluvia, sale el sol", se puede leer en el pequeño papel que contenía la original galleta y que la propia artista ha mostrado a sus fans de Twitter a través de una fotografía. "Esto no puede ser una casualidad, claramente estaba dirigida a mí de forma especial", bromeó la intérprete en su espacio virtual.

Por: Bang Showbiz