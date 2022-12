Shakira, ¿embarazada de tres meses?

La cantante Shakira podría encontrarse en el tercer mes de gestación del que sería su segundo hijo junto al futbolista Gerard Piqué, después de que la pareja diese la bienvenida a su primogénito Milan a principios del año pasado, según informa la cadena Caracol TV citando fuentes cercanas a la artista.

Las alarmas en torno a un nuevo embarazo de la intérprete colombiana saltaron después de que apareciese con un vestido muy ajustado, pero que disimulaba estratégicamente su abdomen, durante su actuación en la ceremonia de clausura del Mundial de Brasil el pasado domingo, un número musical en el que Shakira no agitó las caderas con la misma intensidad que de costumbre.

Publicidad

Asimismo, la hipotética llegada del nuevo bebé explicaría la decisión de la artista de poner fin a su experiencia televisiva en la edición estadounidense de 'La Voz', lo que le permitiría aliviar su apretada agenda profesional para centrarse en su familia.

Curiosamente, Shakira confesaba recientemente que la madre de Gerard Piqué, la doctora Montserrat Bernabéu, no había dejado de "presionar" a la pareja en los últimos meses para que por fin le dieran una nieta, una actitud que podría haber animado finalmente a la artista a aumentar su familia, cumpliendo de paso los deseos de su suegra.

"La verdad es que hasta ahora no había sufrido presión alguna ante la idea de volver a ser madre, excepto de mi suegra, que está deseando que tengamos una niña para darle así una parejita de nietos. La verdad es que es duro tener que decirle que todavía no estoy preparada, que necesito tomarme un tiempo para trabajar y reflexionar sobre lo que vamos a hacer después", revelaba recientemente la propia artista en conversación con el diario The Sun.