Shakira ejerce de madre estricta con su pequeño Milan

Desde que formase su idílica familia junto al futbolista Gerard Piqué, la cantante Shakira no se separa de su pequeño Milan ni siquiera para cumplir con sus múltiples compromisos profesionales a lo largo y ancho del mundo, unos viajes en los que intenta que su primogénito continúe manteniendo la misma rutina diaria que en su hogar de Barcelona.

Las intensas jornadas de trabajo que vive estos días de cara a su actuación en la clausura del Mundial de Brasil tampoco consiguen impedir que la cantante supervise meticulosamente los horarios de comida y sueño de Milan, un control que se desprende de la férrea disciplina parental que siempre se ha enorgullecido de seguir en beneficio de su pequeño.

"La maternidad me ha hecho ser mucho más puntual de alguna manera. Soy muy obsesiva con los horarios de Milan, insisto en que tenga los mismos horarios de siesta, para comer, para dormir y en el fondo eso me ha ayudado a mí también. Los niños necesitan disciplina, creo que les hace sentirse seguros", aseguró la diva en el programa 'Despierta América'.

La estricta rutina diaria de Milan también contempla momentos para que madre e hijo se diviertan con algunas de las actividades por las que el pequeño comienza a mostrar un gran interés, entre las que se incluye una más que evidente afición por el fútbol, heredada a buen seguro de su padre. Sin embargo, Shakira no descuida los aspectos intelectuales en la educación de su retoño, sobre todo en lo tocante a la literatura, una faceta que le gusta pensar que ha copiado de ella.

"Hasta ahora a Milan le apasiona el fútbol, se pasa todo el día chutando la pelota. Pero también le gustan los libros, como a mí, a veces me lo encuentro solito haciendo como que lee", declaró la orgullosa mamá, que tiene pensado desplazarse en breve hasta tierras brasileñas en compañía de su hijo aprovechando su actuación en la final del torneo deportivo para que Milan se empape de la pasión que rodea al deporte rey.

Pese a que nunca ha dudado en admitir públicamente que su papel como madre ha sido la mejor experiencia de su vida, Shakira no se plantea aumentar la familia por el momento, una opinión que no termina de satisfacer a la madre de Gerard Piqué, la doctora Montserrat Bernabéu, que no he dejado de "presionar" a la pareja en los últimos meses para que le den por fin una nieta.

"La verdad es que hasta ahora no había sufrido presión alguna ante la idea de volver a ser madre, excepto de mi suegra, que está deseando que tengamos una niña para darle así una parejita de nietos. La verdad es que es duro tener que decirle que todavía no estoy preparada, que necesito tomarme un tiempo para trabajar y reflexionar sobre lo que vamos a hacer después", revelaba recientemente la propia artista en conversación con el diario The Sun.