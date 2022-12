Shakira dedica su nuevo disco a Piqué

La cantante Shakira ha querido demostrar el profundo amor que siente por su pareja Gerard Piqué en su nuevo proyecto musical, un disco cargado de romanticismo en el que da buena cuenta del momento de felicidad en el que está inmersa junto al futbolista del FC Barcelona y a su hijo Milan .

"En mi nuevo álbum hay canciones con mucho sentimiento que reflejan el amor y todo lo que ha aportado Gerard [Piqué] a mi vida. Básicamente habla sobre esto, de lo que para mí significa el amor verdadero. Es cierto que no he escrito todas las canciones, pero el resto se las dedico a él", comentó la artista en una entrevista en la cadena de televisión mexicana Televisa.

La diva colombiana también quiso realizar una especial mención a su madre Nidia del Carmen, a quien le atribuye todo el éxito que ha cosechado a lo largo de su extensa carrera musical, ya que fue ella quien descubrió el talento para la música que poseía Shakira desde su más tierna infancia.

"He tenido la suerte de que mi familia y, sobre todo, mi madre siempre han creído en mí. Hace poco reflexionaba sobre lo importante que fue para mí que mi madre se diera cuenta de mi talento. Si ella no lo hubiera visto, quizás ni yo misma me habría dado cuenta. Ahora que soy madre, quiero descubrir también el potencial que pueda tener Milan y apoyarle en todo lo que necesite", aseguró la artista al mismo medio.

Gracias a su ilustre carrera musical a nivel internacional y también a su activa participación en diversas causas solidarias, Shakira ha logrado erigirse por méritos propios como una auténtica "heroína" local para muchos de sus compatriotas en su Colombia natal; un importante título que la intérprete considera inmerecido.

"No me considero una heroína. Los héroes son aquellos que realizan hazañas cada día y que sacrifican su propio bienestar por el de los demás. Así que no puedo calificarme a mí misma como una heroína porque no soy ese tipo de persona. Lo único que quiero transmitir a la gente es que sonreír es la mejor filosofía de vida", afirmó.

Por: Bang Showbiz