Shakira adora la voz de su amigo Chris Martin

La estrella colombiana ha demostrado en sus muchos años de carrera que es capaz de fusionar tendencias sonoras sin por ello perder la esencia latina de su estilo musical, un eclecticismo que se debe a referentes clásicos, como las inolvidables Billie Holiday y Ella Fitzgerald, pero también al valioso ejemplo que le ofrecen los temas de su buen amigo Chris Martin.

"Siempre he sido una gran seguidora de Coldplay, la emotividad y los sentimientos de sus letras son su gran seña de identidad, así como su interés en combinar diferentes influencias. Tengo que decir también que Chris tiene una de las mejores voces de la historia de la música, tan conmovedora como honesta. No sabría si elegir a Chris o a Billie Holiday, a quien también adoro, a la hora de elegir mi voz preferida. La música de Billie Holiday es preciosa y de gran sensibilidad", aseguró la estrella de la música en conversación con los fans de la edición estadounidense de 'La Voz', programa en el que participa como mentora.

Publicidad

Pese a las dudas que mantiene sobre los artistas anteriormente mencionados, la extrovertida Shakira tiene claro que no hay voz que pueda superar a la de Ella Fitzgerald a la hora de ayudarle a "relajarse" tras un día de intenso trabajo y repleto de compromisos de todo tipo.

"Vivo en un momento de mi vida en el que casi no tengo tiempo para tumbarme a descansar; cuidar de mi hijo y dedicarme a mi carrera no me deja demasiadas horas libres. Pero cuando consigo encontrar un hueco en el día para relajarme y desconectar del mundo, siempre dejo que la voz de Ella Fitzgerald me traslade a un universo paralelo", aseveró.

Cuando no está trabajando en el estudio, preparando su inminente gira mundial, o disfrutando de los mejores momentos que le brinda su familia -el futbolista catalán Gerard Piqué y su hijo Milan-, la diva latina se dedica a grabar melodías y sonidos con una nueva aplicación móvil que contribuye a sacar el máximo partido a sus composiciones.

"Con mi nueva aplicación puedo manipular sonidos del entorno y mezclarlos con la música de los instrumentos, también me permite trabajar con mis productores a distancia y, en general, hace que el proceso de componer sea mucho más flexible y enriquecedor", aseguró cuando fue preguntada por la forma en que compagina su vida cotidiana con su exigente profesión.