Shailene Woodley se sintió "genial" desnudándose frente a las cámaras

Los temores iniciales de la joven actriz Shailene Woodley (22) ante la idea de tener que rodar una escena de sexo junto a su compañero Thomas Jane (45) para su última película 'Pájaro blanco de la tormenta de nieve' se desvanecieron por completo en el momento de la verdad gracias a lo "genial" que se sintió desnudándose frente a las cámaras. De hecho, la secuencia es una de las favoritas de los padres de la actriz, quienes disfrutaron enormemente viendo a su hija en la gran pantalla en este último trabajo.

"Es una locura, y puede que esté mal, pero me sentí genial rodando la escena. No estaba vestida y nuestros cuerpos no llevaban nada de maquillaje. ¿Quién necesita maquillaje? Tengo solo 22 años, mis senos están geniales, no necesitan ningún retoque. Mis padres vieron la película, y aunque pensé que podía ser incómodo, a los dos les encantó", aseguró la joven intérprete al periódico New York Post.

Gracias a esa seguridad en sí misma y en sus atributos, Shailene está convencida de que jamás caerá en el error de criticar a otras estrellas cinematográficas por su aspecto físico, una práctica que considera que ya está demasiado extendida en la meca del cine.

"Las mujeres siempre deberían apoyar a las otras mujeres. Ahí fuera hay demasiada competitividad y crueldad. Las mujeres deben ayudarse entre ellas, no decir cosas feas de las otras debido a sus propias inseguridades. Personalmente, no creo en eso", concluyó.

Por: Bang Showbiz