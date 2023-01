Shaila Dúrcal sufre depresión desde muy pequeña

A pesar de que de cara al público siempre ofrece una imagen alegre y despreocupada, la cantante Shaila Dúrcal sufre depresión desde que era muy pequeña, aunque su condición nunca ha empeorado tanto como para necesitar ayuda profesional.

"Nunca he necesitado ir al psicólogo, pero las depresiones están ahí desde muy jovencita", explica la intérprete en una entrevista a la revista Love.

Los problemas psicológicos no han sido lo único con lo que la joven ha tenido que lidiar, ya que durante su adolescencia también sufrió trastornos alimenticios de los que ahora afirma estar completamente recuperada a pesar de que a finales del año pasado fue duramente criticada por el aspecto extremadamente delgado que lucía en el videoclip 'No me interesa', algo que ella achacó a un exceso de deporte.

"Sí, tuve anorexia cuando era chiquita, tenía 14 o 15 años. [Cuando rodé el videoclip] estaba haciendo mucho deporte y bajas de peso, eso es normal. Estoy bien y muy sana. Como demasiado, la verdad ", revelaba durante una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca.

Aunque Shaila intenta no darle importancia a los comentarios constantes sobre su físico, en ocasiones no puede evitar sentirse ofendida porque los medios se fijen más en su peso que en su talento musical.

"En España los medios de comunicación están más centrados en gorduras y flacuras que en mi música o en mi trabajo como artista. Por eso, si aquí [en España] solo se está pendiente del cotilleo, los artistas se cansan y se van al extranjero, porque allí están pendientes de su talento. Las cosas van a llegar a los medios, pero tienes que saberlo manejar. Si a mí me preguntan [sobre mi desorden alimenticio], yo lo digo entre risas y ya está. Hay que saber confrontar ese tipo de temas con claridad, que es lo importante", explicaba durante una entrevista al periódico ABC.

Por: Bang Showbiz