Shaila Dúrcal, exasesora de LVK Colombia, se quedó encerrada en un baño de la Casa Blanca

A la cantante Shaila Dúrcal todavía no se le ha pasado el susto que se llevó cuando se quedó encerrada en uno de los baños del ala oeste de la Casa Blanca hace siete años, cuando el expresidente de los Estados Unidos por aquel entonces, George Bush, le invitó a que actuara durante una velada.

Publicidad

"Ese día todo me salió mal. Me llevaron al ala oeste. Estábamos esperando para cantar, me quedaban como diez minutos y él [Bush] ya estaba dando su discurso. Y ahí me quedé yo, atrapada por culpa de una de esas puertas doradas de hace mil años. Ya estaba haciendo la presentación de mi actuación -podía oírlo todo- y yo todavía tenía que calentar la voz. ¡Tire la puerta abajo! Vestida toda mona y con los tacones. No sé cómo pude hacerlo, pero la desenganché, y salí corriendo a trompicones con los tacones. Abrí una puerta y me encontré a unos tipos enormes equipados como en las películas, y yo seguía calentando la voz haciendo ruiditos", explicó entre risas la intérprete en el programa 'Suelta la Sopa' de la cadena Telemundo.

Durante su visita a la oficina oval, Shaila -que acudió invitada por Emilio Estefan- no dejó pasar la oportunidad de curiosear por todas partes para intentar encontrar algún pasadizo o habitación secreta.

"Me sentía como en una película y empecé a tocar todas las paredes. Me dije: 'Yo aquí tengo que encontrar un pasadizo secreto o al SWAP'. Porque yo vivo en una película, ¡me encantan las de acción! De hecho, moví una pared. Encontré un hueco pero luego no entré porque me dio miedo".