Shaila Dúrcal cumple 35 años cargada de proyectos profesionales

En plena promoción de su nuevo sencillo 'No me interesa' y esperando con ilusión la inminente salida a la venta de su próximo álbum, Shaila Dúrcal cumple 35 años; un momento vital que la artista madrileña vive con ilusión y satisfacción por el trabajo realizado, aunque todavía le queden objetivos por cumplir.

"He cumplido bastantes cosas pero me faltan aún. Me faltan las coreografías, porque siempre me ha encantado bailar. Tengo que acostumbrarme, porque ya sabes que es un mundo diferente, cantar, bailar... Estoy entrenando para hacer todo eso y que poco a poco vayamos insertando cosas en el show, para aprender y poder dar algo más de mí", confesó a la emisora mexicana Radio Trece.

Publicidad

Aunque todavía le queden metas por alcanzar, lo cierto es que la cantante se ha convertido en una artista que destaca por su madurez y su sólida trayectoria. Prueba de ello es que con su nuevo trabajo -su sexto álbum de estudio- Shaila ha buscado plasmar su evolución como persona tras pasar por momentos tan difíciles como la repentina muerte de su padre, el cantante Junior, el pasado mes de abril.

"Este año y medio que hemos estado trabajando en este disco también fue un momento muy personal, de ver dentro de mí qué quería hacer y quién soy yo ahora mismo. Vamos cambiando y las cosas que te van pasando en la vida te hacen más fuerte o más débil", aseguró.

Sin embargo, la batalla en la que Shaila se declara absoluta ganadora es la lucha contra los problemas alimenticios que ha sufrido desde su adolescencia, una victoria de la que se siente muy orgullosa.

"Cuando tenía 14 años tenía un problema con la alimentación, pero ahora estuve haciendo mucho deporte y bajé de peso. Tengo muchos amigos que pasan por la anorexia pero yo no tengo ese problema", revelaba a los medios de comunicación.