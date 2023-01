¿Será posible? Kim Kardashian quiere ofrecer a sus hijos una vida "normal"

Aunque parezca tenerlo todo en su contra, siendo una de las celebridades más conocidas del mundo y la esposa del rapero más controvertido de los últimos tiempos, es decir, Kanye West, Kim Kardashian está decidida a dar a sus hijos, North y Saint, una infancia y adolescencia lo más normales posible sin dejarse desalentar por el acoso de los paparazzi o la presencia regular de cámaras en su casa para grabar el reality 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Quiero criar a mis hijos para que sean muy conscientes de todo lo que sucede a su alrededor, creo que eso es lo único que puedes hacer. Cuanto más hables las cosas con ellos de una forma natural, menos tabú serán. Los niños ya son muy receptivos, y dicen siempre lo que piensan. Así que si les educas de la manera correcta, sentirán que cuentan con el conocimiento suficiente y, en consecuencia, sabrán que están preparados", asegura Kim en una entrevista a la revista V.

Por su parte, ella no ve ninguna contradicción entre su intención de salvaguardar la privacidad de sus hijos y la manera en que ellos se ven expuestos como consecuencia indirecta de la fama de su madre, bien sea en el reality familiar, en el que, todo sea dicho, casi no participan, o en las imágenes y vídeos de su vida diaria que Kim comparte en las redes sociales.

"Soy bastante más protectora con mi hija, y tenemos reglas muy estrictas cuando se trata de los niños. Ni siquiera aparecen en todas las temporadas, y cuando lo hacen es solo un rato, para mostrar un poco sus forma de ser, pero nunca hay tramas que giren a su alrededor. En las redes sociales es diferente, porque yo siempre me he mostrado muy abierta en ellas. Cuando estoy en la calle y alguien grita el nombre de North, es cuando todo se vuelve raro. En casa lleva una vida muy normal, lo creas o no", afirma.