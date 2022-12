¿Será niño o niña? La incertidumbre que rodea a Shakira y Piqué

La cantante Shakira ha intentado mantener oculto todos los detalles respecto a su embarazo, sin embargo, eso no ha impedido que la prensa internacional continúe especulando en torno a cuál será el sexo del próximo bebé de la artista y Gerard Piqué.

Así, y según el presentador Raúl de Molina, del programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión, el bebé será un varón, noticia que se habría conocido luego de que Shakira se sometiera a una segunda ecografía.

"Me lo confirmó una amiga íntima de ella, Shakira está esperando un niño", aseguró el presentador en el espacio televisivo.

La exclusiva del conductor rectifica la información dada hace unas semanas, donde confirmaba que la pareja se convertiría en unos meses en los orgullosos padres de una niña, tal y como deseaba la madre del futbolista, la doctora Montserrat Bernabéu, quien más ilusionada se ha mostrado hasta ahora ante la idea de tener una "parejita" de nietos.

"Fuentes muy cercanas a la cantante me han dicho que sí, que está embarazada, y que sus padres están muy contentos ya que espera una niña", confirmaba en aquel momento de Molina a la revista People en Español.

Al margen de las numerosas especulaciones sobre su hipotético embarazo, después de aparecer con un vestido que disimulaba estratégicamente su abdomen durante su actuación en la clausura del Mundial de Brasil, Shakira ha continuado estas semanas con su intensa agenda profesional mientras el defensa catalán retoma sus compromisos con el Barcelona.

De hecho, hace apenas unos días la artista compartía a través de las redes sociales una imagen del "así se hizo" de uno de sus selfies, donde aparecía subida a una mesa en una posición bastante arriesgada para una mujer embarazada, en la que muchos quisieron ver una sutil manera de desmentir los rumores sobre la ampliación de su familia, pese a su deseo confeso de formar su propio "equipo de fútbol" junto a Piqué.

"Si no fuese por mis proyectos profesionales, me encantaría quedar embarazada otra vez. Me gustaría tener ocho o nueve niños con Gerard, ¡nuestro propio equipo de fútbol!", aseguraba la cantante en una entrevista para el número de abril de la revista Latina.