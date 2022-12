¿Será el verano el culpable? Parejas que han roto durante esta época

Con la llegada del calor, las hormonas se revolucionan y las rupturas y separaciones se convierten en una epidemia, así que llega el momento de hacer recuento de a qué parejas se les ha acabado el amor durante esta temporada.

Una de las separaciones que más revuelo ha generado por lo inesperado de la misma ha sido la de Ben Affleck y la actriz Jennifer Garner -madre de sus hijos Violet (3), Seraphina (6) y Samuel (3)-, que han decidido dar fin a su unión de una década entre rumores de que él le había sido infiel con su niñera, Christine Ouzounian.

Publicidad

"Después de mucho pensarlo, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Continuaremos adelante como amigos y sintiendo un gran amor el uno por el otro. Estamos comprometidos con educar juntos a nuestros hijos, cuya intimidad pedimos ahora que respetéis durante este difícil momento", anunció la pareja en el comunicado público con el que confirmaron su ruptura.

Aunque ellos no llegaran a pasar nunca por el altar, Kourtney Kardashian y Scott Disick habían formado junto a sus tres hijos -Mason, Penélope y Reign- una familia idílica, a pesar de los incansables rumores de crisis en su relación. Sin embargo, la hermana de Kim Kardashian decidió concluir su relación con el padre de sus pequeños el pasado mes de julio, después de que salieran a luz unas fotografías de él en actitud muy cariñosa con otra mujer en Mónaco, que no sería otra que su ex Chloe Bartoli.

Gwen Stefani y Gavin Rossdale también han elegido el verano para separarse y, en su caso, pedir el divorcio tras 13 años de matrimonio y tres hijos en común: Kingston (9), Zuma (7) y Apollo (18 meses).

Otra pareja del mundo de la música que tampoco ha superado las vacaciones ha sido la formada por el cantante Nick Jonas y la ex Miss Universo Olivia Culpo, que estuvieron juntos dos años antes de concluir su noviazgo en junio.

Publicidad

Y, por supuesto, tampoco nos podemos olvidar del exintegrante de One Direction Zayn Malik y de su antigua prometida Perrie Edwards, a quien el joven informó de su decisión de cancelar su boda por mensaje de texto tras casi dos años de compromiso.

Otro músico que se ha quedado soltero en los últimos meses ha sido David Bisbal, que ha visto como su relación con la joven actriz argentina Eugenia Suárez se iba a pique; una relación que nacía en verano de 2014 grabando un videoclip. Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que el almeriense le hubiese sido infiel a su chica, la propia Eugenia salió en su defensa para desmentir la información demostrando que ser expareja y llevarse bien no está reñido.

Publicidad

"No es mi estilo aclarar nada, pero no me gusta que ensucien a la gente al pedo. No existió infidelidad, ¡no inventen!", tuiteaba la argentina.