¿Será David Beckham el próximo James Bond?

El futbolista David Beckham ha arrancado su carrera en el mundo del cine con un cameo en el corto 'Outlaws' y dos participaciones en películas de Guy Ritchie, un cameo en 'The Man from U.N.C.L.E.' y un papel con algo más de texto en 'Knights of the Roundtable: King Arthur', lo que ha sido suficiente para que sus fans hayan tomado las redes sociales pidiendo que se convierta en el próximo 007.

"La gente habla sobre Idris Elba. Pero para mí, David Beckham es el hombre perfecto para interpretar a James Bond 007. Además es británico", escribía uno de sus seguidores en Twitter.

Publicidad

"Sería increíble que David Beckham fuera el próximo James Bond", apuntaba otro.

Sin embargo, David no quiere convertirse en una de esos deportistas de élite que prueban suerte en el mundo de la actuación y fracasan, por lo que de momento está conforme aceptando papeles pequeños.

"Soy muy consciente de que muchos deportistas y otras celebrities lo han intentado en el mundo de la actuación y han fracasado. Pero de momento todo lo que he hecho me ha encantado", explicaba el futbolista al periódico The Times.

Además, David confía ciegamente en el ex marido de Madonna, el director de cine Guy Ritchie, ya que no le habría dejado actuar si pensara "que iba a arruinar" la película.

Publicidad

"[Guy] no me habría puesto en una película si pensara que iba a arruinarla. Tengo trece líneas y he practicado bastante", decía en referencia a 'Knights of the Roundtable: King Arthur' en el Daily Star.

Para el exjugador esto es solo el comienzo, ya que le "gustaría hacer más", aunque es consciente de sus propias limitaciones.

Publicidad

"Me gustaría hacer más, pero no puedo lanzarme a papeles que son demasiado grandes para mí. Quiero adquirir cierta experiencia y ver a dónde me lleva", añadía en la publicación.