¿Será bueno o malo? Vin Diesel acabó con su imagen de tipo duro por las redes sociales

El musculoso actor Vin Diesel es toda una sensación tanto en su cuenta de Instagram como en su página oficial de Facebook, donde muestra casi a diario su lado más tierno publicando imágenes junto a sus retoños Hania, Vincent y Pauline -fruto de su matrimonio con la modelo mexicana Paloma Jiménez- o divertidas instantáneas detrás de las cámaras de sus rodajes, una costumbre que le ha acercado a todos sus seguidores y ha contribuido a acabar con esa imagen de tipo duro que proyecta en el cine.

"Las redes sociales me han permitido compartir un vídeo en el que le canto a la madre de mis hijos en San Valentín. ¿Cómo podría haber mostrado algo así antes de las redes sociales? Las redes sociales han documentado algunos de los momentos más difíciles de mi vida, como cuando perdí a mi hermano Pablo", explica el intérprete de 49 años en una entrevista al periódico The New York Times, refiriéndose a su buen amigo y compañero de reparto en la saga 'A todo gas' Paul Walker, que falleció a consecuencia un accidente de coche en 2013.

El papel tan activo que juega Vin Diesel en la esfera virtual no solo le ha hecho ganarse el cariño del público y millones de seguidores, sino que además gracias a él ahora puede presumir de contar con un nuevo y poderosos amigo: el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg .

"Le quiero. Es un gran tío y es seguidor de mi trabajo. Él me animó más que nadie a volver a interpretar a Xander Cage [en la última de las entregas de 'xXx']. Estábamos pasando el rato juntos en Facebook hace un par de años, y en aquel entonces yo estaba muy emocionado ante el estreno de 'Fast and Furious 7', pero él me dijo: '¿Sabes qué película me gustaría ver? El retorno de Xander Cage'", revela Diesel en la misma conversación.

El creador de la popular red social es tan fan del actor californiano que, según este, se sabe de memoria diálogos enteros de algunos de los personajes que ha interpretado en la gran pantalla mejor incluso que el propio Vin Diesel.

