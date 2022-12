¿Será Aaron Taylor-Johnson protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey'?

El nombre de Aaron Taylor-Johnson vuelve a sonar como posible candidato al papel protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey', después de que Charlie Hunnam rechazara dar vida al millonario Christian Grey. Sin embargo, no todo está del lado del joven actor de 23 años, ya que muchos consideran un hándicap que sea su mujer, Sam Taylor-Wood, de 46 años, quien vaya a dirigir la película.

"Aaron era una de las primeras opciones, pero se temía que Sam tuviera problemas a la hora de dirigir a su propio marido y que Aaron se sintiera incómodo. Este es el mayor proyecto hasta la fecha de Sam y no tener a estas alturas protagonista asegurado no es muy tranquilizador", contó una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

La marcha de Hunnam ha trastocado el calendario de grabación de la cinta, lo que facilita aún más la participación de Aaron en el filme.

"Tener a su marido a su lado tiene sentido, incluso si puede resultar algo extraño en ocasiones. Aaron está en preproducción con la película 'The Avengers: Age Of Ultron', pero pueden ajustar calendarios fácilmente. Todo el proyecto se ha retrasado", añadió.

Hunnam no es el primero en rechazar el papel protagónico en la película basada en la novela erótica de E.L. James, ya lo hicieron también Ryan Gosling, Robert Pattinson y Shailene Woodley.

La marcha de Hunnam se ha debido, oficialmente, a que está inmerso en la grabación de la serie de televisión 'Hijos de la anarquía' lo que ocasionaría problemas para cuadrar ambos rodajes. Sin embargo, también se ha publicado que su decisión podría haberse debido a lo 'abrumado' que se ha sentido con su nueva fama.

Publicidad

Por: Bang Showbiz