Selena Gomez siempre aprende de los errores

Aunque muchos han cuestionado el buen juicio de la joven Selena Gomez desde que se hiciera público que había reiniciado su romance con el controvertido Justin Bieber, su buena amiga Mirtha Michelle -famosa escritora estadounidense- no ha tenido reparo alguno en salir a la palestra para defender la "madurez" que define su personalidad y para dejar claro que la cantante tiene un "gran criterio" en relación a las decisiones de su vida sentimental.

"Selena es una de mis mejores amigas, y puedo decir sin equivocarme que a pesar de su edad [la artista tiene 21 años], es una de las personas más maduras que he conocido en mi vida. Siempre he sido muy sincera con ella y le he dicho todo lo que pensaba sobre todo tipo de cuestiones, pero lo cierto es que confío plenamente en ella porque tiene un gran criterio y sabe perfectamente lo que le conviene y lo que no. No es de esas personas que tropieza dos veces con la misma piedra", confesó Mirtha al portal E! News.

Otras amistades de Selena se encuentran sumidas en una gran preocupación ante la posibilidad de que la estrella de la música haya vuelto a caer rendida ante los encantos del rebelde canadiense, sin darle importancia a los rumores de que Justin podría haberle sido infiel en más de una ocasión, pero Mirtha prefiere no entrar a valorar esas conjeturas y prefiere insistir en la idea de que los buenos amigos siempre deben ser "directos" los unos con los otros.

"Sinceramente, yo no estoy preocupada en este sentido porque creo que Selena sabe perfectamente lo que hace. Si pensara que el amor le ha nublado el juicio se lo diría y sería muy directa a la hora de devolverla a la realidad. Hay personas que se dejan llevar por el romanticismo barato y no piensan en las consecuencias, pero no creo que este sea el caso, al menos no por ahora", concluyó.