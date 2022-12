Selena Gomez no puede confiar 'en nadie'

La cantante Selena Gomez es la primera que reconoce lo triste que le resulta el hecho de que no pueda ser completamente sincera con nadie, aunque está convencida de que esa es la única manera de protegerse a sí misma y evitar que se "tergiversen" todas y cada una de sus palabras.

"No puedes hablar sobre todo lo que quieres con la gente porque va a ser tergiversado y criticado, y eso me parece muy triste. Por eso he tenido que empezar a expresarme a través de mi música y de ahí es de donde salió 'The Heart Wants What It Wants', porque tenía derecho a decir todo lo que quería. Si vas a quedarte ahí sentando hablando de mi vida, tengo derecho a decirte lo que quiera y, obviamente, voy a hacerlo de la forma que desee. Pero es algo desafortunado, y tienes que estar preparada. No confío en nadie... Es algo con lo que tengo que vivir y tengo que encontrar el equilibrio en mi vida y descubrir qué personas no son buenas para mí", reveló la joven estrella de la música en una entrevista con Elvis Duran para la emisora Z100.

Pero en el fondo, lo único que le importa a Selena es la opinión de sus admiradores, quienes está convencida de que la conocen realmente a pesar de todos los rumores que circulan sobre ella.

"La idea es que mis fans sepan quién soy, sin importar lo que pase o lo que la gente diga de mí. Si fuera realmente todas esas cosas que dicen de mí, entonces se notaría. No es como si pudiera esconderme a estas alturas... Mi vida es tan pública que tengo eso muy en cuenta. Pero también soy una persona normal, soy un ser humano y tengo sentimientos. Me pongo triste, ansiosa o feliz. Por dios, ¡si soy una veinteañera! Me siento como si estuviese siendo criticada todo el tiempo mientras intento descubrir quién soy".