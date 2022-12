Selena Gómez llama 'drogadicto' a Justin Bieber

Lo que parecía a todas luces una apasionada reconciliación entre Justin Bieber y Selena Gómez ha desembocado en uno de los episodios más oscuros de su relación sentimental tras haber protagonizado una acalorada discusión vía mensajes de texto.

En esos mensajes, obtenidos por el portal RadarOnline.com -que en su publicación señala que se enviaron desde el móvil del padrastro de Selena, Brian Teefy, a uno de los amigos de la artista-, la pareja se dedica una serie de insultos y comentarios despectivos.

Justin: - "Venga nena, que no pasa nada. Te quiero".

Selena: - "No aguanto más. He sido honesta contigo y he intentado darte una segunda oportunidad. Pero todos mis amigos tenían razón, eres un tonto del c***".

Justin: - "Tú eres todo lo que necesito. Sé que puedo cambiar si estoy contigo".

Selena: - "Tú lo que eres es un drogadicto. Necesitas ayuda".

Tras este intercambio de tirantes declaraciones , Justin decidió enviarle una foto de su pene erecto, lo que hizo que Selena decidiera poner fin a su relación.

Justin: -"Venga, dime que no echas de menos esto [refiriéndose a la foto]".

Selena: - "Para ya! Tienes que escuchar lo que te dice Scooter [Braun, su mánager] y entrar en un centro de rehabilitación. Estás enfermo".

Justin: -"¿Rehabilitación? ¡Que le jod** a eso!".

Selena: -"Ya está, Justin, hemos terminado". Pero la discusión no terminó ahí, sino que Selena también quiso sacar a la luz la reciente detención del rapero Lil Za por posesión de cocaína en casa de Justin, un hecho del que le culpó sin miramientos.

Selena: "¿Y cómo pudiste dejar que detuvieran a Lil Za por tu culpa? Necesitas crecer de una p*** vez. Espero que entres a la cárcel a tiempo. Te lo mereces. Además, te deberías retirar de la música también".

Justin: -¡¡QUE TE JOD**!! ¿Que necesito crecer? Vale, vale! Que te diviertas sin mí, pu**!!! Que te jod** a ti y a Scooter y a todo el mundo. Tú solo eres famosa gracias a mí y lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Vete a tirarte a cualquier otro. Mantén esa vag*** lejos de mí!".

Esta polémica se añade a la serie de controvertidos sucesos que han rodeado la vida de Bieber durante los últimos meses: conducir de forma temeraria en la zona residencial de Calabasas (Los Ángeles), organizar ruidosas fiestas a altas hora de la madrugada y causar daños valorados en 20 000 dólares en la casa de uno de sus vecinos.