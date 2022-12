Selena Gomez llama a Jennifer Aniston cuando necesita consejo

Un amigo es un tesoro. Y por esa razón Selena Gomez se siente millonaria. Pero sobre todo se siente feliz de poder tener en su listín telefónico a una amiga tan "amable y afectuosa" como Jennifer Aniston, que le ayuda a seguir con acierto su camino.

"Conocí a Jennifer a través de mi agencia de representación, nos lleva la misma gente. Y desde entonces ha sido maravillosa conmigo. Me ha invitado a su casa y me ha hecho pizza y ha sido amable y afectuosa. Soy muy afortunada de tenerla como amiga. Hemos hablado sobre cómo sobrellevar la atención mediática y que tu vida sea pública en determinados momentos. Sé que puedo llamarla para pedirle consejo y eso me gusta", cuenta la joven de 23 años a la revista LOOK.

Pero además de Jennifer, Selena cuenta entre sus amistades más estrechas con Taylor Swift, quien le ayuda a sentirse segura en lo personal y profesional.

"Taylor es una gran amiga. Es la amiga más fiel que alguien pueda tener. Fue una de las primeras personas en ver mi vídeo 'Good For You', y quedó encantada, dijo que era increíble y que estaba emocionada por mí. Siempre tienes la duda de si estás yendo por la dirección correcta musicalmente hablando y Taylor es tan inteligente y tiene tan buenos instintos en la música y sus vídeos que significó mucho saber que le gustaba", añade.

Por: Bang Showbiz