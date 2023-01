Selena Gomez fue diagnosticada con lupus y se sometió a quimioterapias

La cantante Selena Gomez se vio obligada a cancelar la parte australiana y asiática de su gira de conciertos en diciembre de 2013 para someterse a un tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica, autoinmune y sistémica que puede afectar a prácticamente cualquier parte del cuerpo humano.

"Me diagnosticaron lupus, tuve que someterme a quimioterapia. Esa es la razón de mi parón. Podía haber sufrido un derrame cerebral", explicó la joven a Billboard.

La súbita desaparición de Selena del panorama público dio pie a un sinfín de rumores sobre su supuesto ingreso en rehabilitación.

"Yo soy siempre jodid*mente buena con los demás y todo el mundo es cruel conmigo. Llevo trabajando desde que tenía 7 años. Soy embajadora de la UNICEF desde los 17. Es muy decepcionante que haya acabado convirtiéndome en una historia más de los tabloides", añadió.

Sin embargo, la estrella está convencida de que las críticas y las falsas acusaciones sobre su vida personal le "motivaron" para realizar su nuevo álbum 'Revival'.

"El odio me motivó, es mi momento. Me lo merezco, me lo he ganado", afirmó.

