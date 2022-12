Selena Gomez estrena novio; tenemos los detalles

La cantante Selena Gomez fue vista del brazo del roquero Alexander DeLeon -líder del grupo The Cab- este lunes en el Hotel Chantelle de Nueva York. Los rumores en torno a una relación entre los cantantes son cada vez más fuertes, desde que coincidieran en un viaje a Dubái el pasado diciembre junto a su común amiga Kendall Jenner.

Selena (22) reconoció recientemente que ha estado pidiendo consejo sentimental a algunos amigos, entre ellos Olivia Wilde y Paul Rudd, en un intento de encontrar a su chico ideal, tras sus fracasos amorosos con Justin Bieber , Zedd y Nick Jonas.

"He pasado el fin de semana en Kansas con Paul Rudd, Olivia Wilde, Jason Sudeikis y Johnny Knoxville. Fui allí y dije: '¡Chicos vamos a hablar de citas!'. Eso fue lo que hice. Cuando conozco a gente como ellos quiero saber qué tienen que contar", declaraba la cantante al programa The Morning Mash Up de la emisora SiriusXM.

Sin embargo, la relación entre Selena y Alexander (26) podría complicarse por las reservas de la artista a la hora de expresar sus emociones, tras confesar recientemente que "no puede confiar en nadie".

"No puedo hablar de todo lo que me gustaría porque sé que se va a tergiversar, eso es lo que me entristece. Si vas a sentarte aquí y a hablar sobre mi vida tengo el derecho de contar lo que yo quiera y evidentemente lo haré a mi manera. Es lamentable, pero hay que estar prevenida. No confío en nadie... es algo con lo que tengo que vivir y espero encontrar el equilibrio entre lo que quiero en mi vida y lo que es bueno para mí", señala la intérprete en el programa Morning Show de la cadena Z100.

