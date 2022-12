Selena Gomez contraataca ante los abusos

Aunque normalmente presume de ser una mujer contenida y paciente, la angelical Selena Gomez ha decidido sacar su lado más combativo en su cuenta de Instagram después de recibir un desagradable mensaje por parte de una internauta carente de toda sensibilidad, quien utilizó una de las fotos publicadas por la cantante para expresar directamente la poca simpatía que le profesa y, más grave aún, para desear todo tipo de desgracias a su familia.

"No me gusta tener que pronunciarme sobre las cosas que veo aquí, pero tengo que decir que no me tomo nada bien que la gente sea irrespetuosa y abusiva, y menos aún que digan cosas como 'Ojalá toda tu familia sufra cáncer'. Eso es cruzar una línea y no estoy dispuesta a tolerar palabras tan hirientes en mi cuenta", aseguró la joven artista en la misma plataforma.

Publicidad

Además de asegurar que estaba dispuesta a tomar medidas para evitar que se produjeran incidentes similares en la esfera digital, Selena volvió a dirigirse a la anónima usuaria que le hizo perder la paciencia para recriminarle su actitud y para pedirle con rotundidad que se abstuviera de seguir comentando sus fotografías.

"Voy a decirte algo más, el mensaje que me has dejado sobre el cáncer es absurdo y demuestra una falta total de consideración hacia todas las personas que han sufrido o sufren los efectos de esta enfermedad. Me voy a asegurar de que no vuelves a escribir en mi perfil, si no lo haces tú, me encargaré personalmente de no tener que volver a lidiar contigo. No pasa nada si no te gusta una persona, pero de ahí a desear que algo malo le pase a su familia hay un largo camino. Tienes que educarte mejor y desprenderte de toda esa rabia que tienes. Un beso querida", escribió a continuación.