Selena Gomez busca un novio mayor que ella

La cantante Selena Gomez (21) está harta del comportamiento inmaduro de Justin Bieber (20), con quien ha mantenido una relación intermitente no exenta de escándalos. Por esa razón, la cantante busca ahora un pretendiente mayor que ella que la entienda y la trate como se merece.

"Selena está preparada para salir con un hombre mayor que ella. Se ha cansado de las tonterías que Justin hace para llamar la atención. La ruptura permanente entre ambos podría ser confirmada a mediados de julio", reveló una fuente al portal RadarOnline.com.

Las fotografías de la ex estrella Disney en un estudio de grabación publicadas por el canadiense dispararon recientemente las especulaciones de una reconciliación, algo que no sería la primera vez que ocurre, ya que a principios de año también protagonizaron una breve tregua en su enfrentamiento, a pesar de los rumores que apuntaban a que los padres y amigos de Selena no dejaban de advertirle de la mala influencia que suponía para ella el ídolo juvenil.

Sin embargo, Selena parece haberse hartado ya de las excentricidades de Bieber, como la de ser tatuado a 12 000 metros por encima del suelo en un vuelo privado a principios de año.

"Se trata del mismo problema que tenían antes. Ella simplemente no es la misma persona que era cuando empezaron su relación, y ni siquiera echa de menos a 'la antigua Selena'. Justin es un chico que podría hacer cualquier locura, como proponerle matrimonio, solo para mantenerle a su lado, pero ese es exactamente el problema que tiene Selena con él. Ella encuentra muy poco divertido la forma en que llama la atención, por eso ha pasado un par de meses intentando encontrarse a sí misma y distanciada de Justin", añadió.