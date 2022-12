Secretos de belleza con Claudia Schiffer

"Para mí el cuerpo es muy importante, así que siempre intento cuidarme. Para desayunar únicamente tomo leche de soja y varias piezas de fruta. Durante el resto del día bebo mucha agua y hago bastante ejercicio. Aunque todo debe hacerse con moderación. Por ejemplo, nunca practico deportes extremos ni salgo a correr. Prefiero salir a andar, incluso cuando hace muchísimo frío. Puede que no lo parezca, pero es muy bueno para el organismo y en mi caso, siento que mi piel se revitaliza. Otro aspecto a lo que le doy mucha importancia es la relajación. Ahora mismo estoy practicando yoga porque te ayuda a no estresarte", apuntó la alemana al portal FemmeActuelle.fr.

Pero lo que sin duda marca la diferencia en la apariencia física de Claudia Schiffer es su bonita melena dorada, la cual consigue mantener con fuerza y brillo gracias a la aplicación de aceites naturales.

Publicidad

"Mi pelo es bastante seco así que me resulta muy fácil cuidármelo. Simplemente uso aceites nutritivos en las puntas. En cuanto al color, además de un champú especial también utilizo un protector de rayos uva para que no se me debilite", indicó al mismo medio.