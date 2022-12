Sean Penn siente 'gran afecto' por Madonna

El actor Sean Penn vivió una tormentosa relación con Madonna durante su matrimonio, que duró de 1985 a 1989, arremetiendo contra los paparazzi e incluso provocando arrestos, como cuando el intérprete fue detenido por agredir a su entonces mujer.

Sin embargo, ahora Sean mira con perspectiva aquella época y asegura que lo que pasaba ante el público era solo algo "trivial".

"Miras hacia atrás y dices, '¿Qué fuego crucé que me busqué yo mismo?'. Es una mujer fantástica a la cual tengo un afecto enorme, Madonna. Ni siquiera se fue de gira cuando estuvimos juntos. Así que no vimos nada de lo que nos iba a venir. Ella era fuego, ¿sabes? Lo tenía en su interior. Aparte de todo lo que nos pasó después. ¿Pero en el matrimonio? ¿En ese momento de mi vida? Ya sabes, caminas sobre los fuegos que tienes que caminar. Y supongo que ella probablemente me habrá descrito igual. Los incendios que sucedieron en público fueron todos triviales", contó Sean al periódico The Times.

El actor -que actualmente mantiene una relación con Charlize Theron y es padre de Dylan (23) y Hopper (21) junto a su exmujer Robin Wright- nunca fue una persona segura de sí misma cuando era joven, pero beber le ayudó a sentirse cómodo al acercarse a las chicas.

"Yo no era nada hablador hasta el último año de instituto, cuando empecé a descubrir la confianza que me daba la cerveza. Eso todavía no ha cambiado. Si estoy con un grupo de personas, me verás con unas cuantas copas encima", añadió.