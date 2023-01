Sean Penn quiere recuperar el amor de Charlize Theron

El actor Sean Penn (55) aún tiene el corazón roto después de romper con Charlize Theron (40), pero esto no ablanda a la actriz, que se niega a coger sus llamadas.

"Los amigos de Sean le insistieron en que le llamara. Y él la llamó unas cuantas veces", informa una fuente a la revista InTouch Weekly.

Aunque la expareja puso fin a su relación el pasado junio tras 18 meses juntos, parece que el actor no puede dejar de pensar en la guapa sudafricana.

"Normalmente se sobrepone de los romances rápidamente, pero cuanto más tiempo pasaba, más pensaba en Charlize. Su ego ha recibido un golpe muy fuerte", señala la misma fuente.

Y mientras a Sean le cuesta pasar página, la actriz -madre adoptiva de Jackson, que el mes que viene cumplirá cuatro años- adoptó en julio a una niña llamada August. Y actualmente trabaja en la película de animación 'Kubo and the Two Strings' con Rooney Mara y Matthew McConaughey, tras haber concluido la grabación de 'The Last Face' o 'The Huntsman'.