¡Se separan! Juancho De La Espriella y ‘El mono’ Zabaleta no van más

La Red habló con el acordeonero Juancho de la Espriella quién confirmó la noticia y agregó que continuará cumpliendo con los conciertos de la gira de reencuentro que comenzó a hacer desde febrero junto a Silvestre Dangond, sin que esto signifique una unión inmediata o definitiva con Silvestre, por ahora.



“Queridos Monistas, Juanchistas y amantes del folclor vallenato les queremos dar a conocer la decisión tomada en mutuo acuerdo que finaliza nuestra unión de una manera amigable, en la que cada uno de nosotros buscará su propio horizonte tratando de enriquecer el genero que tanto apreciamos y llevamos dentro de nuestro corazón que es el vallenato”, expresa el Mono Zabaleta & Juancho de La Espriella. “Quiero aclarar a la opinión pública que esta decisión no se debe a problemas personales, ni financieros o económicos; la decisión está fundamentada, única y exclusivamente, en un acuerdo amistoso y de hermanos en donde creemos que se cumplió un ciclo alcanzando el objetivo estipulado el cual fue llevarle momentos de alegría a todos nuestros seguidores y de ante manos agradecerle a Juancho de La Espriella por ser participe de un sueño que se titulo Para Siempre”, afirmó el Mono Zabaleta. “Quiero mostrarme como líder de mi propio proyecto luego de la experiencia adquirida en el ámbito vallenato donde he logrado posesionarme con éxitos que han estado en los listados de las emisoras nacionales durante más de 5 años. Estoy estudiando opciones y dentro de poco tiempo daré a conocer mi nuevo compañero de formula”, expresa el Mono Zabaleta. “Agradezco al Mono y a todos los integrantes de la agrupación la amistad que me brindaron durante el tiempo que hice parte de esta hermosa familia, reitero que el Mono sigue siendo mi gran amigo y siempre voy a desearle para él, el mejor camino lleno de Bendiciones a los Monistas y Juanchistas no me queda mas sino darle las gracias por su apoyo en este ciclo musical. A los medios de comunicación mi gratitud infinita y por el momento seguiré trabajando en El Reencuentro Tour 2016 y mi CD de 20 años de vida artística en la cual quiero aclararles que no estoy interesado en ningún cantante en estos momentos”, afirmo Juancho de La Espriella “Agradecemos a todos nuestros seguidores por los buenos recuerdos que tuvieron junto a nosotros. Donde mucha gente se enamoró y se casó con nuestras canciones”, afirmó el acordeonero en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Acerca del 'Mono' Zabaleta

El Mono Zabaleta es reconocido en la industria del género vallenato por canciones como ‘la Formula’, ‘La Conquista’, ‘Me bebo el recuerdo’ y ahora se encuentra promocionando su más reciente sencillo ‘La traga de los dos’ que cuenta la historia de amor de un par de enamorados. Esta canción del álbum ‘Para Siempre’ augura un total éxito en la carrera musical del Mono Zabaleta y Juancho de la Espriella.

Ya habían rumores

Desde que se anunció el reencuentro entre Juancho de la Espriella y Silvestre Dangond, se habían levantado diferentes sospechas acerca de lo que pudiera pasar en esta gira, al final muchas se confirmaron con el anuncio del acordeonero.