¿Se quedará Britney Spears unos meses más en Las Vegas?

La cantante Britney Spears se aseguró el pasado día 31 de diciembre de cerrar por todo lo alto su exitosa residencia musical en el Planet Hollywood Resort de Las Vegas con un espectáculo de Nochevieja que, sin duda, hizo las delicias de sus fans más acérrimos. De esta forma, la intérprete no solo puso el broche de oro a una aventura artística que se remonta a hace ya cuatro años, sino que también se encargó personalmente de que sus seguidores entraran en 2018 de la mejor forma posible.

Sin embargo, al tiempo que ponía fin a uno de sus proyectos profesionales más ambiciosos hasta la fecha, la princesa del pop también dejaba la puerta abierta a un futuro inmediato marcado por la incertidumbre, ya que a día de hoy se desconoce si la artista se animará a grabar nuevo disco este año o a seguir cultivando sus aclamadas puestas en directo.

La única pista que de momento ha dejado Britney sobre su agenda laboral de los próximos meses reside en la escueta pero entusiasta respuesta que le dio a su novio, el atractivo bailarín Sam Ashgari, cuando este le preguntó -en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram poco después del recital- si estaba "emocionada" ante lo que podría depararle 2018: un 'sí' rotundo que, como apuntan varios medios estadounidenses, podría estar relacionado con una supuesta ampliación de la mencionada residencia.

Solo el tiempo dirá si Britney se queda unos meses más en la lucrativa ciudad del juego -adonde por cierto llegará Lady Gaga esta misma primavera- para terminar de rentabilizar la experiencia o si, por el contrario, se plantea nuevos horizontes artísticos de cara al año que acaba de comenzar. Desde luego, el mánager de la intérprete, Larry Rudolph, no despejó demasiadas dudas al ser preguntado al respecto la semana pasada, limitándose a declarar que, a día de hoy, su famosa clienta no descarta absolutamente nada con respecto a una posible extensión de su espectáculo 'Piece of Me'.

"Todo es posible en estos momentos, no hemos tomado ninguna decisión definitiva sobre este tema. Esperamos mucho interés por parte de los promotores, porque lo cierto es que Britney llena el auditorio cada vez que tiene concierto y además le encanta Las Vegas. Es posible que se quede un poco más, que salga de gira e incluso que trabaje en un nuevo álbum. Es demasiado pronto para concretar nada", explicaba al diario Las Vegas Review Journal.

