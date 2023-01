¡Se queda en Miami! Juanes explica por qué no vive en Colombia

El cantante Juanes ha encontrado en Miami la ciudad perfecta para asentarse junto a su familia porque le permite compaginar su carrera musical con su papel de padre sin perderse los pequeños momentos de la vida de sus hijos, Luna, Paloma y Dante, fruto de su matrimonio con Karen Martínez.

"Me gusta ver a mi hijo en su clase de kárate porque le apasiona. Mis niñas van a voleibol, así que también acudo a los partidos. Eso es parte de lo que me hace sentir que soy padre. Me hace sentir vivo. Amo a mis hijos y me encanta verles felices", explicó el colombiano acerca de su día a día en una entrevista a Ocean Drive, donde reveló además que le alegra que sus hijos crezcan en un ambiente multicultural "conociendo a niños de todas las culturas y países".

Cuando no está con sus hijos, lo más probable es que Juanes esté encerrado en su estudio de grabación, donde se pasa "semanas y semanas" trabajando.

"Salgo del estudio, les doy un abrazo y un beso a mis hijos y les digo: 'Los quiero, chicos', y después regreso y sigo trabajando. Para mí eso es lo mejor. Eso es lo que me aporta Miami: tranquilidad y la capacidad de concentrarme en mi trabajo y en mi familia".