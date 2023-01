¡Se creció la familia! Sandra Bullock habría adoptado una niña

La actriz Sandra Bullock , que adoptó a su hijo Louis (5) en 2010- podría hacer aumentado su familia con una niña, con el apoyo de su actual novio, Bryan Randall.

"Sandra le dejó bastante claro desde el principio a Bryan que está buscando un marido con el que criar a sus hijos. Ya tenía todo el papeleo listo para adoptar otro niño pero quería hacerlo con alguien. Bryan la apoya inmensamente, es cariñoso y una figura paterna maravillosa. Sandra dice que es perfecto", explica una fuente al portal Radar Online.

Aunque la intérprete no se ha pronunciado aún sobre la supuesta adaptación, el programa 'Entertainment Tonight' afirma que ha sido vista junto a un bebé en varias ocasiones.

Sandra ha revelado en el pasado que su papel de madre es lo que le hace sentirse completa.

"El otro día estaba metiendo a Louis en la cama y le decía que cuando sea vieja, tenga el pelo gris y esté arrugada todavía tendré ganas de arroparle. Y él me preguntó por qué tengo arrugas, y le respondí: 'Bueno, espero que algunas de ellas sean de reírme tanto. Entonces él me tocó la cara y me dijo: 'No eres vieja, solo eres feliz'", afirmaba la actriz a People.

Por: Bang Showbiz