¿Se avecina una nueva deserción en Fifth Harmony?

La salida de Camila Cabello de Fifth Harmony en diciembre de 2016 puso en pie de guerra contra ella a sus antiguas compañeras, quienes además de asegurar que la cantante no les había avisado de antemano de sus planes, juraron y perjuraron a sus fans que el resto seguiría adelante con el proyecto como cuarteto.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Dinah Jane parecen poner en peligro la continuidad del grupo en vista de que a la intérprete también ha comenzado a llamarle la atención las posibilidades que ofrecería una carrera como solista.

"Jamás, ni en un millón de años, se me habría ocurrido pensar que acabaría formando parte de una banda femenina, así que tampoco puedo mirar demasiado lejos de cara al futuro", comienza a explicarse en su entrevista a la revista Flaunt, antes de reconocer que su último proyecto musical -un dueto con la británica Leona Lewis, uno de sus grandes ídolos- le ha hecho observar su propia trayectoria bajo un nuevo prisma.

"Mi colaboración con Leona ha despertado algo en mí que no sentía desde hace tiempo. Despertó creatividad y pasión. Siento que hay una parte de mí que desea expresarme más y más a menudo, sin tener tanto miedo de los proyectos en solitario".

Antes de que sus fans se echen a temblar y den por hecho que la formación ya es historia, la joven de 20 años ha afirmado que sus inquietudes actuales -que justifica recordando que 5H nació en el seno de la factoría de estrellas 'The X Factor' y no como resultado de los interés comunes de sus componentes- no implican que no pueda seguir cumpliendo y disfrutando de sus obligaciones para con la girl band.

"Yo creo que todas éramos ya compositoras y músicas antes incluso de que comenzara Fifth Harmony. Ya éramos artistas a nivel individual por aquel entonces, así que ahora seguimos manteniendo esa individualidad en esta viaje que compartimos las cuatro, de forma colectiva e independiente", razona.

