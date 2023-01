Scott Eastwood se muestra muy cariñoso con Charlotte McKinney

El actor Scott Eastwood (29) fue visto practicando paddleboarding en Malibú con la modelo de 22 años Charlotte McKinney a principios de esta semana, y ninguno de los dos parecía ser capaz de contener su pasión.

"Estaban muy juntitos e iban cogidos de la mano. No podían quitarse las manos de encima. Estaban muy monos y harían muy buena pareja", explica una fuente a Us Weekly.

A pesar de lo cariñosos que se mostraron en público, otro informante aseguró a E! News que el romance de la pareja -que se conoció en la ceremonia de los Teen Choice Awards- es reciente y por tanto todavía no sería "nada serio".

Scott reconoció anteriormente que sería capaz de renunciar a cualquier cosa, incluida su carrera como actor, por amor.

"Sí, lo haría. Creo que es el mayor sacrificio que se puede hacer y si no fuese capaz de ver mi vida sin ella lo haría, por supuesto. Aunque tendría que ser 'la elegida'", revelaba Scott a la revista We Love Pop.

En el pasado, Scott ha dejado que su famoso padre, Clint Eastwood, le ayude en su vida sentimental recomendándole qué chicas eran las más indicadas para él.

"Cuando tenía 16 años mi padre estaba entusiasmado con la idea de que saliera con una chica que era mayor que yo. Quería que consiguiera convencerla para salir conmigo, y lo hice. Le hizo mucha ilusión. ¿Que si confiaría en él para que me eligiera una chica? Sí, por supuesto que lo haría", añadía el intérprete, que reconoce ser un romántico: "Soy del tipo de chico que se enamora rápidamente, pero mi madre siempre me aconseja que me dé un tiempo. Si esperas un año, sabrás a ciencia cierta si es la persona adecuada".