Scott Disick seguirá cobrando un sueldo aunque no aparezca en 'Keeping Up with the Kardashians'

La expareja de Kourtney Kardashian, Scott Disick -padre de sus hijos Mason (5), Penelope (2) y Reign (6 meses)-, continuará recibiendo un sueldo al igual que el resto de miembros del clan Kardashian siempre y cuando colabore con la grabación del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' cuando los productores deseen incluirle en uno de los episodios, según informa el portal TMZ.

Aunque las noches de fiesta de Scott como hombre soltero no formarán parte del reality, puede que sí se requiera su participación para grabar escenas relacionadas con sus problemas de pareja con Kourtney. Los términos del contrato de Scott estipulan que él cobrará igualmente incluso si ese metraje es eliminado durante el montaje final.

En total, Scott se embolsaría cada año cerca de cuatro millones de dólares por su participación en 'Keeping Up with the Kardashians' y el resto de sus spin-offs, como 'Kourtney & Kim Take Miami' y 'Kourtney and Khloé Take The Hamptons'.

Aunque la pareja puso supuestamente punto final a su relación hace apenas diez días, sus problemas sentimentales se remontarían mucho atrás debido a su incapacidad para romper con las viejas costumbres.

"Siempre han tenido problemas. Scott siempre la fastidiaba, se disculpaba y Kourtney le hacía pagar por ello durante unas cuantas semanas. Y luego las cosas volvían a ser como antes. Nunca lidiaron con todas las cuestiones subyacentes. Scott se pone muy nervioso durante las confrontaciones, nunca lidia con sus problemas", aseguraba una fuente a People.