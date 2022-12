Scott Disick quiere que Kris Jenner medie entre Kourtney Kardashian y él

La estrella televisiva Scott Disick tiene la esperanza de que su ya exsuegra, Kris Jenner, acepte mediar entre él y la madre de sus hijos, Kourtney Kardashian, después de que la relación con esta llegara a su fin tras publicarse una serie de fotografías de Scott en actitud cariñosa con una de sus exnovias en el sur de Francia.

"Scott cree que necesitan una tercera persona para mediar entre ellos la próxima vez que hablen. Por ahora ha sugerido que Kris esté presente la próxima vez que vaya a ver a los niños para ayudar a que las cosas sean civilizadas", asegura una fuente a Hollywood Life.

Por el momento a Scott -que tiene tres hijos con Kourtney, Mason (5), Penelope (3) y Reign (6 meses)- no le preocupa que el final de su relación pueda afectar a su participación en el programa de telerrealidad familiar, 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Ha conseguido salirse con la suya en tantas ocasiones durante tanto tiempo que cree que es inmune a todo. Pero lo cierto es que los Kardashian no tardarán demasiado en arruinarle", declaraba una fuente al Daily Star.

Tanto Kourtney, como su madre y el resto de sus hermanas, estarían preparadas para darle la espalda a Scott, que a lo largo del último año ha ingresado brevemente en rehabilitación en tres ocasiones para intentar encarrilar su vida tras la muerte de sus padres, Bonnie y Jeffrey.

"No están de broma. Si no fuera por Kourtney, Scott estaría arruinado y sería un borracho y un don nadie. Toda la familia se siente traicionada por él. Kris le consideraba un hijo", añadía.